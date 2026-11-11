Sefa Soyalp dosyasında üç kişi tutuklandı

Soruşturmada ulaşılan bulgular:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 2019'da kaybolan Sefa Soyalp'in (21) bulunmasına yönelik kapsamlı HTS incelemeleri yaptı. İncelemeler sonucunda Soyalp'in Kırıkkale, İstanbul ve Ankara kayıtlarına rastlandığı; bazı kişilerle ortak baz istasyonu kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Çalışmalarda Soyalp'in İstanbul'da aynı evde kaldığı belirlenen Özbekistan uyruklu Sırojıddın A. ile ilişkisine dikkat çekildi. Soyalp'in cep telefonunun 20 Ekim 2019 tarihinde kapandığı ve kaybolmadan önceki son dönemde kimlerle irtibat kurduğu HTS kayıtlarıyla belirlendi.

Gözaltılar ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında irtibat bilgileri doğrultusunda yakalanan toplam 6 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik tarafından Ahmet P., Serap Ü. ve Sırojıddın A. hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın aydınlatılmasında HTS kayıtlarının rolü:

Polis kaynaklarına göre HTS kayıtlarının analiz edilmesi, Soyalp'in son hareketlerinin ve yakın çevresiyle bağlantılarının tespitinde belirleyici oldu. Soruşturma, kayıp şahsın bulunmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik olarak sürdürülecek.

Kayıp Sefa Soyalp dosyasında 3 şüpheli tutuklandı