Seferihisar soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Seferihisar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir merkezli yürütülen rüşvet soruşturmasında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı iki şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Polis işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden M.K. hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şüpheli A.D. için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonun seyri:

Soruşturma, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda başladı. O tarihte; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K. ile birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun hemen ardından 12 zanlı tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekili olarak seçildi.

Son gözaltılar ve hakimlik kararları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan başkan ve yardımcılarının şoförleri de takip edildi. 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınan tutuklu başkan yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K. ile tutuklu başkan İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Hakimlikte, M.K. tutuklanırken, A.D. için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Davayla ilgili soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor; adli süreç ve soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ (ARŞİV)