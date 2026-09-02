Dolar 48,2922 +0,05%
Euro 55,9216 -0,03%
Bist 13.919,54 -2,17%
Altın Gram 6.764,03 -0,91%
EUR/USD 1,1577 -0,14%
Brent Petrol 94,91 +0,27%
--°

Seferihisar soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

İzmir merkezli rüşvet soruşturmasında, Seferihisar belediyesiyle bağlantılı iki şüpheli adliyeye sevk edildi; biri tutuklandı, diğeri ev hapsine gönderildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Seferihisar soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Seferihisar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir merkezli yürütülen rüşvet soruşturmasında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı iki şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Polis işlemlerinin ardından hakimlik karşısına çıkarılan şüphelilerden M.K. hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şüpheli A.D. için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonun seyri:

Soruşturma, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda başladı. O tarihte; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları G.P., N.H. ve İ.K. ile birlikte toplam 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun hemen ardından 12 zanlı tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde CHP'li meclis üyesi Fuat Gümüş belediye başkan vekili olarak seçildi.

Son gözaltılar ve hakimlik kararları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan başkan ve yardımcılarının şoförleri de takip edildi. 28 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınan tutuklu başkan yardımcısı G.P.'nin şoförü M.K. ile tutuklu başkan İsmail Yetişkin'in şoförü A.D. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Hakimlikte, M.K. tutuklanırken, A.D. için ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Davayla ilgili soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor; adli süreç ve soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ (ARŞİV)

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Refüjde savrulan suv çam ağaçlarını devirdi, kaza güvenlik kamerasında
images

Samsun'da kahvehanede kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza, 5 bin 100 l...
images

Çavdarhisar'da eylül ayı okul güvenliği toplantısında koordinasyon öne çıktı
images

Şanlıurfa’da jandarmadan operasyon: 11 bin 30 paket sigara ve 287 kilogram nargi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hamzabeyli'de x-ray taramasında tır dorsesinden 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Tarlaya uçan otomobil takla attı: Diyarbakır Ergani'de 1 yaralı

Aydın tarımını dünya pazarlarına taşıma hedefiyle Foodist’te

Refüjde savrulan suv çam ağaçlarını devirdi, kaza güvenlik kamerasında

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı