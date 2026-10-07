Şehit Ahmet Türkoğlu için Çubuk'ta tören: protokol ve yakınları uğurladı

tören ve uğurlama:

Ankara’da görevli polis memuru Ahmet Türkoğlu silahlı saldırıda şehit düştü. Olay, Pursaklar ilçesi Karacaören Mahallesinde gece saatlerinde gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişi Yusuf Eray Tekalan ise aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki polis memuru Türkoğlu kontrol için durdurduğu araçtaki Tekalan’ın ateş etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından araçta bulunan ve ilk etapta kaçan Tekalan’ın arkadaşları Yasin Aydaş ve Arif Aydaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Saldırının ayrıntılarına ilişkin soruşturma sürüyor.

aile ve defin:

Şehit Türkoğlu’nun naaşı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Çubuk ilçesine getirildi. Camii Kebir Camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, ilçe protokolü, emniyet ve jandarma personeli ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve üç çocuk babası olan Türkoğlu, namazın ardından Ağılcık Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

ANKARA’DA, DURDURDUĞU ARAÇTAKİ ZANLININ SİLAHLI SALDIRISI NEDENİYLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU, MEMLEKETİ ÇUBUK'TA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI.