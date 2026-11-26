Çorum'da tören ve katılımcılar:

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği çerçevesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" programı kapsamında Çorum’da 300 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz ile Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, dernek yönetim kurulu üyesi Fatma Özkul, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ve şehit ve gazi yakınları katıldı.

valinin vurguları:

Vali Ali Çalgan, kampanyanın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından başlatılmasını takdirle karşıladığını belirtti. Çalgan, "kim ağaç dikersen diksin kıymetlidir" sözünü hatırlatarak, ev ve kamu alanlarında dikilen her fidanın geleceğe nefes olacağını söyledi. Ayrıca şehitler adına dikilen fidanların taşıdığı manevi değere dikkat çekti ve projeyi hazırlayan ile uygulayan kurumları tebrik etti.

gönül borcu ve yeşil miras:

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederken, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol dikilen her fidanı "şehitlere vefa, gazilere minnet ve gelecek nesillere bırakılacak bir yeşil miras" olarak nitelendirdi. Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise şehitlerin hatıralarının fidanlarla yaşatılmasının önemine vurgu yaptı.

Programa katılan güvenlik güçleri, dernek temsilcileri ve ailelerin ortak mesajı; bu tür ağaçlandırma çalışmalarının hem anma hem de toplumda dayanışma ve farkındalık oluşturma işlevi gördüğü yönünde oldu. Etkinlik, sadece sembolik bir dikim töreni olmanın ötesinde, kaybedilenlerin anısını yaşatırken gelecek kuşaklara bırakılacak somut bir çevresel katkı olarak sunuldu.

Yetkililer, projenin aynı zamanda yerel düzeyde ağaç dikimi kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini ve sürdürülebilir bakımla dikilen fidanların uzun yıllar yaşayarak bu amaçları somutlaştıracağını ifade etti. Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes mottosu, programın hem manevi hem de toplumsal hedefini özetliyor.

PROTOKOL ÜYELERİ İLE DİĞER KATILIMCILAR FİDAN DİKİM PROGRAMINDA YER ALDI