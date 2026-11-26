Kantin görevlisinin hızlı hamlesi okulda hayat kurtardı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan Şehit Nuri Pamir İlkokulu'nda simit yerken boğazına yiyecek kaçan bir öğrenci, kantin görevlisinin uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı.

Olayın gelişimi:

Okul kantininden aldığı simidi yiyen öğrenci aniden nefes almakta güçlük çekti. Durumu fark eden kantin görevlisi vakit kaybetmeden müdahale etti ve soluk borusuna kaçan yiyeceğin çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından öğrenci yeniden rahat nefes almaya başladı.

Görüntüler ve müdahale:

Yaşananlar okulun güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Kayıtlarda öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığı anlar ile kantin görevlisinin hızlı ve etkili müdahalesi açık şekilde görülüyor.

Kantincinin heimlich manevrası öğrencinin hayatını böyle kurtardı