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Şehit polis Fatih Kılbey için Antakya'da dualar yükseldi

Antakya Şehitliği'nde anma: 2015'te ekip otosuna düzenlenen saldırıda şehit olan polis Fatih Kılbey, meslektaşları ve ailesi tarafından dualarla anıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Şehit polis Fatih Kılbey için Antakya'da dualar yükseldi

antakya şehitliğinde anma töreni

Hatay'da düzenlenen anma programında şehit polis memuru Fatih Kılbey kabri başında dualarla yad edildi. Kılbey, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 2015 yılında ekip otosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu.

programın detayları:

Anma, Antakya Şehitliği'nde gerçekleştirildi; törene şehidin meslektaşları ve ailesi katıldı. Kabri başında Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi ve şehit için taziyeler ile anma sözleri paylaşıldı.

anmanın anlamı:

Katılımcılar, Kılbey'in hatırasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Tören, hem ailesi hem de emniyet mensupları arasında dayanışma ve saygı gösterisinin bir ifadesi olarak kayda geçti.

HATAY&#039;DA ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH KILBEY, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI.

HATAY'DA ŞEHİT POLİS MEMURU FATİH KILBEY, ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE DUALARLA ANILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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