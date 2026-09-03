Tuzla'da patlamalar eşliğinde süren yangın dört saatte kısmen kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve müdahale süreci:

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikada başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal malzemelerin bulunduğu tesiste zaman zaman patlamalar yaşandı ve bu durum müdahaleyi zorlaştırdı.

İtfaiye ekipleri, malzeme risklerine dikkat ederek söndürme çalışmalarını yönlendirdi ve alevlerin çevreye yayılmasını engellemeye çalıştı.

müdahalenin sonucu ve görüntüler:

Yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda fabrika ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının son hali havadan dron ile görüntülendi.

Tuzla'daki fabrika yangını kısmi olarak kontrol altına alındı