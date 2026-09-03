Dolar 48,2987 +0,01%
Euro 56,3362 +0,36%
Bist 13.941,37 -0,78%
Altın Gram 7.030,01 +2,55%
EUR/USD 1,1629 +0,33%
Brent Petrol 96,38 +0,78%
--°

Tuzla'da patlamalar eşliğinde süren yangın dört saatte kısmen kontrol altına alındı

Tuzla Orhanlı'daki kimyasal fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kısmi kontrol altına alındı; fabrika kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuzla'da patlamalar eşliğinde süren yangın dört saatte kısmen kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve müdahale süreci:

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikada başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal malzemelerin bulunduğu tesiste zaman zaman patlamalar yaşandı ve bu durum müdahaleyi zorlaştırdı.

İtfaiye ekipleri, malzeme risklerine dikkat ederek söndürme çalışmalarını yönlendirdi ve alevlerin çevreye yayılmasını engellemeye çalıştı.

müdahalenin sonucu ve görüntüler:

Yaklaşık 4 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Müdahale sonucunda fabrika ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangının son hali havadan dron ile görüntülendi.

Tuzla&#039;daki fabrika yangını kısmi olarak kontrol altına alındı

Tuzla'daki fabrika yangını kısmi olarak kontrol altına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mahkeme: köpek saldırısında 11 yaşındaki çocuğa 1.200.249 lira tazminat
images

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı
images

Hasarlı Star II, İstanbul Boğazı'ndan dron görüntüleriyle geçti
images

Gemili Park'ta devrilen ağaç park halindeki araca zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meler'in derbi defteri: dördüncü Fenerbahçe-Beşiktaş randevusu

Mühendislik ve üretim gücü ihracatı büyüttü: savunma ve havacılık ağustosta 511,4 milyon dolar

Eskişehir’den yayalara ayrılan pazar modeli Türkiye’ye örnek

Beyşehir-Şarkikaraağaç yolundaki kavşak kazasında 7 kişi yaralandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı