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Şehzadeler’de yaşam alanları yenileniyor: parklar ve spor aletleri yeni noktalara taşınıyor

Şehzadeler Belediyesi, 67 mahallede park ve spor alanlarını yeniliyor; Adnan Menderes’te spor aletleri zemin düzenlemesi sonrası yeni alana taşındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehzadeler’de yaşam alanları yenileniyor: parklar ve spor aletleri yeni noktalara taşınıyor

Park ve spor alanlarında kapsamlı yenileme:

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 67 mahallede park ve spor alanlarında yenileme çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda öncelik, çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve boyama işlemlerine veriliyor. Amaç, parkları daha güvenli ve estetik hale getirmek.

Çalışmaların kapsamı:

Çalışmalarda yıpranmış çocuk oyun gruplarının bakım, tamir ve boyama işlemleri yapılıyor; zemin düzenlemeleriyle birlikte spor aletlerinin kullanım kolaylığı artırılıyor. Ekipler, mahalle muhtarlıklarının taleplerini de değerlendirerek ekipmanların taşınması ve montajını gerçekleştiriyor.

Adnan Menderes Mahallesi'ndeki düzenleme:

Adnan Menderes Mahallesi’nde mahalle muhtarlığından gelen talep üzerine, mevcut spor aletleri gerekli zemin düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından vatandaşların daha rahat erişebileceği yeni bir alana taşındı. Taşıma ve yerleştirme işlemi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise projeyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Vatandaşlarımızın daha yaşam kalitesi yüksek bir Şehzadeler’de ikamet etmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda parklarımızdaki yıpranmış oyun gruplarını yenileyerek daha estetik ve güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca hemşehrilerimizin spor yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla uygun alanlara spor aletleri monte ediyoruz. Son olarak Adnan Menderes Mahalle Muhtarlığımızdan gelen talep doğrultusunda, alanda gerekli zemin düzenlemelerini tamamlayarak spor aletlerini daha verimli kullanılabilecek yeni noktaya taşıdık. Hemşehrilerimizin huzuru ve konforu için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇOCUK OYUN GRUPLARININ BAKIM VE ONARIMINI SÜRDÜRÜRKEN ADNAN...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, ÇOCUK OYUN GRUPLARININ BAKIM VE ONARIMINI SÜRDÜRÜRKEN ADNAN MENDERES MAHALLESİ’NDEKİ SPOR ALETLERİNİ DE VATANDAŞLARIN DAHA RAHAT KULLANABİLECEĞİ YENİ ALANA TAŞIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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