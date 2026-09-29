Sekapark'taki köpükte tehlike tespit edilmedi, kaynak araştırılıyor

Sekapark sahilinde köpük: ilk tespitler

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde akşam saatlerinde görülen yoğun köpükle ilgili yapılan ilk incelemelerde, halk sağlığı ve deniz ekosistemi açısından tehlikeli bir bulguya rastlanmadığı bildirildi. Olay, bölge sakinleri ve sahil güvenliği ekiplerinin dikkatini çekti ve yetkililer hızla müdahale etti.

inceleme ve numune alma:

Sekapark'ta denize açılan tahliye kanalında oluşan beyaz köpükler kanal boyunca birikerek denize doğru ilerledi. Bölgeye sevk edilen ekipler alanda ayrıntılı inceleme yaparak çeşitli noktalardan numune aldı ve gözlemsel kayıt tuttu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle etki alanı sınırlı tutuldu ve bölgede güvenlik önlemleri uygulandı.

analiz sonuçları ve soruşturma:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, numuneler üzerinde yapılan ilk analizlerde deniz canlıları ve çevre açısından risk oluşturabilecek herhangi bir kimyasal madde tespit edilmedi. İlk bulgular köpüğün bir dere aracılığıyla sahile taşındığını ve sınırlı bir alanda etkili olduğunu gösterdi. Bölgede tedbir amaçlı kontroller sürerken, köpüğün kaynağının kesin olarak belirlenmesine yönelik incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

KOCAELİ’NİN İZMİT İLÇESİNDEKİ SEKAPARK SAHİLİNDE GÖRÜLEN YOĞUN KÖPÜKLE İLGİLİ YAPILAN İLK ANALİZLERDE, HALK SAĞLIĞI VE DENİZ EKOSİSTEMİ AÇISINDAN TEHLİKELİ BİR BULGUYA RASTLANMADIĞI ÖĞRENİLDİ.