Kıyılarda kuvvetli rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege için 30 Eylül fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 30 Eylül Çarşamba sabahından itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Zamanlama ve hız bilgileri:

Bildiride, 30 Eylül Çarşamba günü saat 09.00’dan itibaren rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Rüzgârın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Beklenen etkiler ve alınacak önlemler:

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan, dışarıda bulunan gevşek eşya ve malzemeleri sabitlemeleri, deniz ve yüksek alanlarda dikkatli olmaları ve resmi duyurulara uymaları istendi. Uyarının 30 Eylül saat 23.59’a kadar geçerli olacağı bildirildi.

METEOROLOJİ AÇIKLADI: MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR