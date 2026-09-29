Karabük'te kemikli rampalarındaki yol çalışması İstanbul yönünde uzun kuyruklara yol açtı

Neler oldu:

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan güzergah üzerindeki Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Kemikli rampaları mevkisinde yürütülen yol çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Çalışma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların da kullandığı güzergâhta İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu ve zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Güzergahın önemi:

Kemikli rampaları, 21 ilin geçiş noktası olan stratejik bir mevkii olduğundan, burada yaşanan aksama çevredeki ulaşım ağının kesişmesi dolayısıyla geniş çaplı zaman kaybına neden oldu. Karabük’ün İstanbul ile Karadeniz arasındaki bağlantısında bu tür darboğazlar ulaşımı doğrudan etkiliyor.

Trafik akışının yönetimi:

Ekipler yol çalışmasını sürdürürken, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için çalışmalar yürütülüyor. Sürücülere alternatif bir düzenleme veya yönlendirme bildirilmediği sürece, bölgede benzer yoğunlukların devam etme ihtimali bulunuyor ve sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor.

İSTANBUL’U KARADENİZ’E BAĞLAYAN GÜZERGAH ÜZERİNDE BULUNAN KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDEKİ KEMİKLİ RAMPALARINDA YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİNDE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR.