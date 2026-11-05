Sel yolu yıktı, 12 balıkçı itfaiye tarafından kurtarıldı

Yayladağı'nda sabah yağışları sonrası kurtarma operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meteorolojinin uyarı verdiği yoğun yağışlar, sabah saatlerinde kırsal ve kentsel alanlarda etkili oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar zarar görürken, taşkınlara bağlı hasarlar yaşamı olumsuz etkiledi.

taşkın ve yol hasarı:

Özellikle Karamağara yolu selin etkisiyle tahrip oldu. Yolda oluşan zarar nedeniyle balık tutmak için bölgeye gelen kişiler ilerleyemedi ve bazı noktada ulaşım tamamen kesildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları kırsal mahallelerde taşkın riskini artırdı.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Yolda mahsur kalanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak, sel nedeniyle mahsur kalan 12 balıkçıyı güvenli alanlara taşıdı. Kurtarılan kişiler ekiplerin müdahalesiyle sağ salim tahliye edildi ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısına dikkat edilmesi ve hasarlı yollara yaklaşılmaması çağrısında bulundu.

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİ KARAMAĞARA YOLU, AŞIRI YAĞIŞLA BİRLİKTE YAŞANAN SEL NEDENİYLE TAHRİP OLDU. YOLLARIN ZARAR GÖRMESİYLE MAHSUR KALAN 12 BALIKÇIYI, İTFAİYE EKİBİ KURTARDI.