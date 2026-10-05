Selanik'ten Honaz'a taşıyan anıların evi

Honaz'ta bir asırlık miras canlanıyor:

Honaz Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'nde hayata geçirilen Mübadele Evinde çalışmalar devam ediyor. Yapının amacı, Selanik'ten Anadolu'ya uzanan mübadele hikâyelerini belgeleyip gelecek nesillere aktarmak ve geçmişle bugün arasında kültürel bir bağ kurmaktır.

Anlatılacak hikâyeler:

Proje, geride bırakılan evlerin, toprakların ve yaşanmışlıkların izlerini koruyacak şekilde tasarlanıyor. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Mübadele Evi'nin sadece bir yapı olmadığını, içinde taşınan hayatların ve ailelerin deneyimlerinin aktarılacağını vurguladı.

Toplumsal önemi ve açılış beklentisi:

Kepenek, 'Bazı hatıralar unutulmaz, yaşatılır.' sözleriyle projenin ruhunu özetledi ve Mübadele Evi'nin kapılarının açılacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini belirtti. Belediye, vatandaşları yaklaşık bir asırlık geçmişe tanıklık etmeye davet ederek yerel belleğin güçlendirilmesine işaret etti.

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