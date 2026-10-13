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Yeni ihaleyle 15 uygulama bazlı taksi daha İstanbul sokaklarına çıkıyor

İBB'nin 10'uncu 'Uygulama Bazlı Taksi Modeli' ihalesinde 250 plakadan 15'i satıldı; araçlar 29 yıllığına gerçek kişilere tahsis edilecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:45

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeni ihaleyle 15 uygulama bazlı taksi daha İstanbul sokaklarına çıkıyor

10'uncu ihale sonuçları:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Modeli kapsamındaki 10'uncu taksi plakası ihalesinde, satışa çıkarılan 250 plakadan 15 plak için alıcı bulundu. Söz konusu ihale, planlanan 2 bin 500 plakalık programın devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Model kapsamında bugüne kadar toplam 691 adet uygulama bazlı taksi plakası ihale edildi; bu ihalelerden 652 sözleşme imzalanırken, 615 araç geçici çalışma ruhsatı alarak trafiğe çıktı ve hizmet vermeye başladı.

ihale ayrıntıları ve fiyatlar:

10'uncu ihale, saat 11.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kapalı teklif usulüyle yapıldı. Her bir plaka, gerçek kişilere 29 yıl süreyle işletme hakkı verilmek suretiyle tahsis edilecek. İhaleye toplam 15 kişi katıldı ve oturumu İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir yönetti.

İhalenin muhammen bedeli 6 milyon 376 bin lira + KDV olarak belirlendi; Prof. Dr. Volkan Demir, oluşan ortalamanın 6 milyon 380 bin lira olduğunu açıkladı. İhalede öne çıkan satışlar arasında 34 TUA 673 plakası 6 milyon 400 bin lira + KDVye, 34 TUA 687 plakası ise 6 milyon 380 bin lira + KDVye alıcı buldu.

kısa değerlendirme:

Programın onuncu aşamasıyla birlikte uygulama bazlı taksi filosunun büyüme hedefleri adım adım ilerliyor. İhale verileri, piyasada talebin sürdüğünü ve belirlenen işletme süresi ile birlikte uzun vadeli işletmecilik modelinin uygulamaya konduğunu gösteriyor. İmza ve ruhsat süreçleri tamamlanan plakaların sayısının artması, kısa vadede kent içi taksi arzını güçlendirecek temel unsur olarak öne çıkıyor.

İHALE SAAT 11.00&#039;DE YENİKAPI ETKİNLİK ALANI&#039;NDA DÜZENLENDİ

İHALE SAAT 11.00'DE YENİKAPI ETKİNLİK ALANI'NDA DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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