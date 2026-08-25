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Selçuklu kıyafetiyle Konya'dan Ahlat'a gelen vatandaş, Erdoğan'ı uzaktan selamladı

Konya'dan Malazgirt'in 955. yılı için Ahlat'a gelen Seyfullah Mutlu, Selçuklu kıyafetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzaktan görüp selamladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Selçuklu kıyafetiyle Konya'dan Ahlat'a gelen vatandaş, Erdoğan'ı uzaktan selamladı

Selçuklu kıyafetiyle Ahlat'ta törene katılan vatandaş

Konya'da yaşayan Seyfullah Mutlu, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı anma törenleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi. Selçuklu dönemine ait geleneksel kıyafetini giyen Mutlu, törenin yapıldığı Selçuklu Mezarlığı yakınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekledi ve kendisini uzaktan da olsa görmenin sevincini yaşadı.

Ahlat'ta Selçuklu mirasını yaşatma çabası:

Mutlu, Konya'dan geliş amacını Anadolu Selçuklu kültürünü yaşatmak olarak özetledi. Mekanın manevi atmosferine vurgu yaparak, 'Anadolu Selçuklu Sultanları ve şehitlerimiz burada, bundan dolayı da herkesi buraya bekliyoruz' dedi ve Malazgirt seferinin yıldönümünü kutlu ve mübarek olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanını uzaktan görmenin duygusu:

Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine el salladığını aktaran Mutlu, 'Cumhurbaşkanımız uzaktan da olsa bizlere el salladı. Reisimizi seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim ona hayırlı ömürler versin' ifadelerini kullandı. Yakın mesafede görüşme imkanı bulamamış olsa da törenin ruhuna ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konya'dan gelen Mutlu'nun geleneksel kıyafet tercihi ve Ahlat'a yaptığı çağrı, törene katılanlar arasında dikkat çekti. Mutlu, bu kıyafet ve ziyaretle Anadolu Selçuklu kültürünün tanıtılmasını amaçladığını belirterek Ahlat'a ziyaretleri artırma davetinde bulundu.

Giydiği Selçuklu kıyafetiyle, Konya&#039;dan Ahlat&#039;a Cumhurbaşkanını görmek için geldi

Giydiği Selçuklu kıyafetiyle, Konya'dan Ahlat'a Cumhurbaşkanını görmek için geldi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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