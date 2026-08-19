Selçuklu'da durdurulan tırdan 124 bin 376 sentetik ecza çıktı

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine çalışma başlattı. Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde durdurulan şüpheli bir tırda yapılan aramada toplam 124 bin 376 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonun detayları:

Arama ve güvenlik kontrolleri sonucunda araçta bulunan haplar tespit edildi; operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Ruhsata aykırı olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ihraç etme ya da ülke içine satma, nakletme, depolama ve ticaretini yapma" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen hapların miktarı ve operasyonun kapsamı, soruşturmanın ana hattını oluşturuyor.

Narkotik ekiplerinin çalışmaları ve hedefi:

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu madde kullanımının, satışının ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, benzer kaçakçılık girişimlerinin tespiti ve dağıtım ağlarının çözülmesine yönelik istihbarat odaklı operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Bu tür büyük miktarlı yakalamalar, şehir içinde ve çevresinde yürütülen denetimlerin etkinliğini gösterirken, soruşturma ve delil toplama süreçleri savcılık ve adli makamların denetiminde ilerliyor.

KONYA’DA NARKOTİK EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA BİR ARAÇTA 124 BİN 376 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.