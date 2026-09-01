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Selçuklu'da zabıtanın 200 yıllık mirası: kamu düzeninin bekçileri

Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve 200. kuruluş yıldönümünde zabıta personelini kutlayıp kamu düzenine katkıları için teşekkür etti.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Caner Şahin

Selçuklu'da zabıtanın 200 yıllık mirası: kamu düzeninin bekçileri

Selçuklu'da kutlama buluşması:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü kapsamında ilçede görev yapan zabıta personeli ile bir araya geldi. Toplantıda Pekyatırmacı, personelle sohbet edip haftalarını kutladı ve yaptıkları özverili çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

Zabıtanın 200 yıllık mirası:

Pekyatırmacı, Zabıta Teşkilatı'nın yerel yönetim tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek teşkilatın iki yüz yıllık geçmişine dikkat çekti. Osmanlı döneminden itibaren yerel yönetimlerde kurumsallaşmanın erken örneklerinden biri olarak nitelenen bu yapının, şehirlerde düzenin sağlanmasında tarihsel bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Kamu düzenine vurgu ve teşekkür:

Başkan, konuşmasında öncelikli hedefin kamu düzeninin sağlanması olduğunu ifade etti. Denetim, kontrol ve kural hatırlatmalarının bulunmadığı bir ortamda trafik, ticaret ve sosyal yaşamın düzenli işlemesinin mümkün olmayacağını belirtip zabıta personelinin bu alandaki görevine vurgu yaptı.

Pekyatırmacı, hemşehrilerden ve Konya dışından gelen misafirlerden aldıkları takdirin önemine değindi ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez ilçelerle sürdürülen iş birliği ve dayanışmanın altını çizdi. Zorlayıcı durumların olabileceğini kabul eden Başkan, zabıta personelinin sabırlı ve dirayetli davranışları sayesinde bu güçlüklerin aşıldığını söyledi.

Toplantıda Pekyatırmacı, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp Zabıta Haftası'nı tebrik etti ve görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi için temennide bulundu.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, ZABITA TEŞKİLATININ, KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMA KONUSUNDA...

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI, ZABITA TEŞKİLATININ, KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ETMEN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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