erhürman tcg ışın'da arama çalışmalarını yerinde takip etti

Erhürman TCG Işın'da arama faaliyetlerini yerinde izledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında Pazar günü meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp kişilerin ve batık geminin bulunmasına yönelik arama çalışmalarını yerinden takip etmek amacıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Işın gemisine çıktı. Olayın üzerinden iki gün geçti ve arama faaliyetleri üçüncü gününde devam ediyor.

Erhürman'a KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur de eşlik etti.

TCG Işın'ın sağladığı imkanlar:

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin arama-kurtarma ve yedekleme gemisi olarak bölgede su altı arama ve operasyon kabiliyetleriyle görev yapıyor. Geminin katılımı, deniz altındaki arama faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına olanak sağlayacak ve kayıp kişilere ile batık gemiye ulaşılması hedefleniyor.

Bölgede yürütülen çalışmalar:

Arama faaliyetleri hem havadan hem de denizden yürütülüyor. Türkiye'den destek amacıyla gönderilen TCG Işın bu sabah Girne'ye ulaştı; TCG Işın'ın katılımıyla deniz altı arama çalışmaları artırılacak.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN (SAĞDA), TCG IŞIN'DA ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ