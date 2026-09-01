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Başkan Arıkan GEKA heyetini ağırladı, ilçenin potansiyelini birlikte ele aldı

Başkan Arıkan, GEKA heyetiyle Söke'nin kırsal kalkınma, yatırım imkanları ve kurumlar arası iş birliğini görüşüp ilçenin potansiyelini değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Caner Şahin

Başkan Arıkan GEKA heyetini ağırladı, ilçenin potansiyelini birlikte ele aldı

Söke'de GEKA ile değerlendirme toplantısı

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) heyetini makamında ağırladı. Heyette yer alan Genel Sekreter Ümit Gülyağı, Kırsal Kalkınma Birim Başkanı Dilşad Akar ve Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Armağan Aydın ile yapılan görüşmede, ilçenin öncelikli kalkınma dinamikleri ele alındı.

görüşmenin odak noktaları:

Taraflar; Söke'nin ekonomik ve sosyal gelişimi, kırsal kalkınma politikaları ve yatırım imkanları üzerinde durdu. Toplantıda ayrıca kentte hayata geçirilebilecek projeler ve bu projelerin önceliklendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Kurumlar arası koordinasyon ve yerel potansiyelin etkin kullanımı toplantının temel başlıkları arasında yer aldı.

iş birliği ve sonraki adımlar:

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Arıkan, Söke'nin kalkınmasına katkı sağlayacak her türlü iş birliğine önem verdiklerini vurguladı ve heyete teşekkür etti. Görüşmede ortaya konan değerlendirmeler, ilçede uygulanabilecek proje önerilerinin şekillenmesine ve kurumlar arasında daha sıkı bir eşgüdüm sağlanmasına zemin hazırlayacak nitelikte oldu.

BAŞKAN ARIKAN GEKA HEYETİYE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN ARIKAN GEKA HEYETİYE BİR ARAYA GELDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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