Selçuk'ta zeytin festivali yoğun ilgi gördü

İzmir'in Selçuk ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali, kent sakinleri ve ziyaretçilerin yoğun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, bölgenin tarımsal zenginliğini ve zeytinin binlerce yıllık kültürel mirasını ön plana çıkarmayı amaçladı.

Açılış ve konserler:

Festivalin ilk günü akşam saatlerinde gerçekleştirilen etkinlikler arasında Ege türküleri konseri ve öğretmenlerden oluşan '657' müzik grubu performansı öne çıktı. Açılış gecesi, müzik programlarıyla festivale gelenlere canlı ve samimi bir atmosfer sundu.

Zeytinin yolculuğu ve atölyeler:

Festivalin ikinci günü, 'Zeytinin Yolculuğu' başlıklı söyleşiyle üretimden sofraya uzanan süreci mercek altına aldı. Söyleşide zeytin üretimi, tadımı, gastronomi kültürü ve ticaretine dair çalışmalar yürüten konuklar deneyimlerini paylaştı.

Etkinlik programında zeytinyağı tadımları, gastronomi atölyeleri ve üretim ile ticarete yönelik paneller yer aldı. Usta şeflerin hazırladığı atölyeler ve ikramlar, katılımcılara zeytinin farklı lezzet ve kullanım alanlarını deneyimleme imkanı sağladı.

Festival, yerel üreticiyi desteklemeyi, ilçenin gastronomi değerlerini tanıtmayı ve Selçuk'un tarımsal potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefledi. Organizatörler, etkinliğin kentin tanıtımına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

İZMİR’İN SELÇUK İLÇESİNDE BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ZEYTİN FESTİVALİ, YOĞUN KATILIM VE RENKLİ ETKİNLİKLERE SAHNE OLDU.