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Selendi'de 29 ekim coşkusu çelenk töreniyle başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı; kutlamalar stadyumda sürecek.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Selendi'de 29 ekim coşkusu çelenk töreniyle başladı

çelenk töreni:

Manisa'nın Selendi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene ilçenin protokolü katıldı; Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban ve Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ile diğer yetkililer tören alanında hazır bulundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenklerin anıta sunulmasıyla sürdü. Yetkililer törende Cumhuriyet'in kuruluşunun ve kazanımlarının önemine vurgu yaptı; resmî program, konuşmaların ardından sona erdi.

kutlamaların stadyum programı:

İlçede kutlamalar yarın 3 Eylül Şehir Stadı'nda düzenlenecek programla devam edecek. Etkinlikte öğrenci gösterileri, halkın katılımına açık bölümler ve protokol konuşmaları yer alacak. Düzenlenecek programlarla Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla anılacak.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen törenler, Cumhuriyet bilincinin tazelenmesi ve genç kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor. Selendi'deki organizasyon, geleneksel çelenk sunumundan başlayıp halkın yoğun katılımıyla sürdürecek bir program öngörüyor.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ATATÜRK ANITI’NDA...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI, ATATÜRK ANITI’NDA DÜZENLENEN ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLADI. İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI TÖRENİN ARDINDAN KUTLAMALARIN YARIN 3 EYLÜL ŞEHİR STADI’NDA DEVAM EDECEĞİ BİLDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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