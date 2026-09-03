Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Selendi'de tütün ve cirit festivali 104. yıl coşkusuyla sürüyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına düzenlenen Tütün ve Cirit Festivali, 1-5 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Demokrasi Meydanı'nda kurulan açık hava sahnesi, festivalin en canlı gecelerinden birine ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında sahne alan Ömer Faruk Bostan, Ankara oyun havaları ve hareketli parçalarıyla Selendilileri bir araya getirdi. Alanı dolduran vatandaşlar gece boyunca şarkılara eşlik etti ve meydan konser boyunca coşkuya sahne oldu.

konserin akışı ve repertuarı:

Bostan'ın enerjik sunumu, düğünlerden tanınan parçaları ve yöresel oyun havalarıyla geceyi dinamik tuttu. Sanatçının kendi repertuarındaki en bilinen eserlerden biri olan "Erik Dalı Gevrektir" türküsünün seslendirilmesi meydanda heyecanın zirveye ulaşmasını sağladı.

Konserde ayrıca Türk müziğinin sevilen isimleri Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in eserlerinden seçkiler de yer aldı; dinleyiciler bu şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve konser akışı boyunca tempo hep yüksek kaldı.

belediye başkanının açıklaması ve gece kapanışı:

Konseri takip eden Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, alandaki kalabalığa hitaben, "Selendim yine harikasınız. Bu coşku anları ilerleyen saatlerde daha da yükselecek. Sanatçımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Daban, konserin ardından sanatçıya çiçek takdim etti.

Gecenin sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle Selendi semaları aydınlandı ve festival coşkusu geç saatlere kadar sürdü. Tütün ve Cirit Festivali, planlandığı üzere 5 Eylül'e kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE, İLÇENİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÜTÜN VE CİRİT FESTİVALİ, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM EDİYOR. FESTİVAL KAPSAMINDA SAHNE ALAN ANKARA HAVALARININ SEVİLEN SANATÇISI ÖMER FARUK BOSTAN, SELENDİLİLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.