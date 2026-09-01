Ufuk Özkan halkın karşısına geri çıktı, nikah şahitliği yaptı

Ufuk Özkan sağlıkla etkinliklere geri döndü

Geçirdiği ciddi rahatsızlık ve uzayan tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, uzun aradan sonra kamusal alanda görünür oldu. Oyuncu, düğün festivalinde katıldığı nikah törenlerinde hem sahneye hem de davetlere yeniden katılmanın memnuniyetini yaşadı.

Festivalde iki ayrı şahitlik

Düğün festivalinde bir çiftin nikah şahitliğini yapan Özkan, daha sonra nikah tazeleme amacıyla düzenlenen sembolik tövlerde de şahitlik yaptı. Etkinlik boyunca enerjik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Özkan, uzun süreden sonra kamuoyunun karşısına güvenli ve sağlıklı bir görüntüyle çıktı.

Etkinlik organizasyonu ve duyurular

Mobilya Kenti ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenin ardından konuşan Özkan, hem sevenleriyle buluşmaktan hem de bu tür anlamlı etkinliklerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Organizasyon kapsamında yapılacaklara dair de ayrıntılar paylaştı.

Konuşmasında Özkan, etkinlikle ilgili planları ve katılım koşullarını şu sözlerle aktardı: "20 Eylül tarihinde kalan 98 çiftimizin nikahını da kıyacağız. Kaç tanesinin nikah şahitliğine yetişebilirim bilmiyorum ama çoğuna katılmayı düşünüyorum. Bu festival kapsamında 100 çifte balayına gönderilecek. öncelikle Instagram adresimizden başvuruların yapılması gerekiyor. 20 Eylül günü ilk gelen 100 çiftimize uçak biletleri ve konaklaması dahil Kıbrıs tatilimiz var. İkinci defa balayına çıkmak isteyenler veya nikah tazelemek isteyenler de katılabilir".

Özkan'ın açıklamasında öne çıkan tarih ve rakamlar 20 Eylül, 98 çift ve 100 çift olarak vurgulandı; başvuruların Instagram üzerinden alınacağı belirtildi. Oyuncunun bu açıklamaları, etkinliğin hem sosyal hem de organizasyonel boyutuna dair somut bilgiler içeriyor.

Kısa süreli sağlık aralarının ardından görüntülenmesi, Özkan'ın hayranları ve meslektaşları tarafından olumlu karşılandı. Etkinlikte üstlendiği şahitlik görevleri, sanatçının normal yaşantısına ve mesleki temposuna adım adım döndüğünün işareti olarak yorumlandı.

DÜĞÜN FESTİVALİNDE GÖRÜNTÜLENEN UFUK ÖZKAN SAĞLIK SORUNLARINI ATLATMASININ ARDINDAN YENİDEN HALKA AÇIK PROGRAMLARA KATILMAYA BAŞLADI.