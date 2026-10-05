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Selfyfest’26 kampüslerde ritmi ve sporu bir araya getiriyor

Selfyfest’26, 6-23 Ekim arasında Rize'den İstanbul'a kampüslerde konserler, Selfy3X3, HADO ve interaktif oyunlarla öğrencilere eğlence sunacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Selfyfest’26 kampüslerde ritmi ve sporu bir araya getiriyor

Selfyfest’26 kampüslere taşınıyor:

Selfy, Türk Telekom’un gençlik markası olarak gelenekselleşen festivali Selfyfest’26 ile yeni akademik yılın başlangıcını kampüslere taşıyor. Festival, 6-23 Ekim tarihlerinde Rize, Samsun, İzmir, Isparta, Ankara ve İstanbul’daki üniversite etkinlik alanlarını ziyaret edecek. Açık hava konserleri, gün boyu süren yarışmalar, interaktif oyunlar ve yenilikçi spor deneyimleri gençlerle bir araya gelecek.

Konserler ve gün boyu etkinlikler:

Selfyfest’26 programında açık hava konserleri gençlerin akşamlarını renklendirecek. Festival boyunca sahne alacak isimler arasında Murat Dalkılıç, Simge, Mert Demir, Fatma Turgut, KÖFN ve Edis yer alıyor; ayrıca farklı noktalarda DJ performansları da düzenlenecek. Gün içinde ise katılımcılar interaktif oyun alanlarında, sürpriz yarışmalarda ve stant etkinliklerinde vakit geçirebilecek.

Gençlere yönelik deneyimler sadece eğlenceyle sınırlı kalmayacak; teknolojinin festival formatına entegre edildiği alanlarda, artırılmış gerçeklik tabanlı oyunlar ve yeni nesil spor uygulamaları da bulunacak. Bu sayede katılımcılar hem izleyici hem de aktif oyuncu olarak etkinliklere dahil olabilecek.

Selfy 3X3 basketbol ve HADO turnuvaları:

Festivalin spor ayağında ön plana çıkan etkinliklerden biri Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası. Turnuva, tek pota konseptiyle kampüslerde kurulan özel sahalarda üçer kişilik takımlar arasında oynanacak. Üniversitelerin en iyi takımları, kampüs elemelerini aşıp festival rotası boyunca performans gösterdikten sonra, her üniversitenin birinci olan takımı 23 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenecek Büyük Finalde okullarını temsil edecek.

Büyük Final’i kazanan takım için de sürpriz bir ödül hazırlanmış: Şampiyon ekip, organizasyon tarafından A Milli Basketbol Takımı’nın İstanbul’da oynayacağı bir maçta ağırlanacak. Bunun yanı sıra festival kapsamında düzenlenecek HADO Turnuvası ile artırılmış gerçeklik tabanlı spor dalları gençlerle buluşacak; bu etkinlikler, mobilite ve teknoloji odaklı yeni nesil sportif deneyimler sunacak.

Selfyfest’26, konser ve turnuva programlarını bir arada sunarak katılımcılara gün boyunca sürecek bir festival deneyimi hedefliyor. Etkinlikler kampüs ortamına göre kurgulanmış olup, öğrencilerin kolay erişimi ve hafta içi eğitim programlarına uyumlu zamanlamalar dikkate alınarak planlandı.

etkinlik takvimi:

6 Ekim Salı - Rize - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Murat Dalkılıç

8 Ekim Perşembe - Samsun - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Simge

13 Ekim Salı - İzmir - Ege Üniversitesi - Mert Demir

15 Ekim Perşembe - Isparta - Süleyman Demirel Üniversitesi - Fatma Turgut

20 Ekim Salı - Ankara - Atılım Üniversitesi - KÖFN

23 Ekim Cuma - İstanbul - İstanbul Teknik Üniversitesi - Edis

Festival, üniversite kampüslerinde hem rekabetçi sporların hem de sosyal ve kültürel etkinliklerin aynı gün içinde deneyimlenebileceği kapsamlı bir program sunuyor. Katılımcılar, gün boyunca düzenlenen aktivitelerle arkadaşlarıyla vakit geçirebilir, akşamları ise sevilen isimlerin açık hava konserlerinde festival atmosferini yaşayabilir.

TÜRK TELEKOM SELFYFEST’26 ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE BAŞLIYOR

TÜRK TELEKOM SELFYFEST’26 ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE BAŞLIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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