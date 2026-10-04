Selimiye kordonu festivalle canlandı: deniz lezzetleri, müzik ve defile bir arada

Selimiye’de bayram havası: festival alanı doldu taştı

Marmaris’in lezzet, müzik, kültür ve eğlenceyi buluşturan Marmaris Deniz Ürünleri Festivalinin Selimiye etabı, ikinci gününde coşkunun doruğa ulaştığı görüntülere sahne oldu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 3 Ekim Cumartesi günü Selimiye Kordonu boyunca kurulan stantlar ve etkinlik alanları yüzlerce ziyaretçi ile doldu. Marmaris’ten ve çevre il, ilçe ziyaretçilerinin katıldığı festival boyunca kordon adeta açık hava podyumuna dönüştü; gün boyu süren etkinliklere rağmen ara ara yağan yağmurlar coşkuyu gölgelemedi.

müzik, dans ve sokak defilesi:

Festival programı yerel sanatçıların performansları, dans gösterileri ve DJ setleri ile zenginleşti. Osman Coşkun ve Zeliş Grubu’nun türküleri ile başlayan sahne akışı, DJ performansları ve Şahin Açıkgöz’ün şarkılarıyla devam etti. Etkinlikler arasında yer alan sirtaki gösterisi Selimiye’nin deniz atmosferiyle uyum sağlayarak izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Simay Öztürk’ün sahnelediği "Marin" temalı sokak defilesi ise kordonu adeta yürüyen bir sergiye dönüştürdü; ziyaretçiler deniz ve marin temalı tasarımları yakından izledi.

gastronomi odağında uluslararası lezzet sunumları

Festivalin gastronomi ayağı, deniz ürünlerinin farklı yorumlarla sunulduğu canlı hazırlıklarla dikkat çekti. Rodos’tan gelen şefler Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris, Rodos mutfağını ve deniz ürünlerine dayalı tariflerini paylaşırken; el yapımı erişteli deniz kestanesi gibi özgün sunumlar gerçekleştirdiler. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) eski Başkanı ve Worldchefs Etnik Mutfak Alt Komitesi Başkanı Thomas Gugler da festivalde yer alarak deneyimlerini paylaştı ve levrek fileto hazırlığıyla ziyaretçilere canlı gösteri sundu.

deniz kültürü, güvenlik ve paneller:

Festival yalnızca eğlence ve tadımla sınırlı kalmadı; deniz kültürü, denizde güvenlik ve ekosistem konuları da programda yer aldı. Kaptan Gökçe Şentürk "Sürdürülebilir Yelkencilik ile Denizde Güvenlik ve Türkiye’de Deniz-İnsan-Tekne Üçlemesi" başlıklı paneliyle deniz güvenliğini ve sürdürülebilirliği ele alırken; Şamil Sarıbaş ise "Sofranın Görünmeyen Tarafı: Yemek, Hatıralar ve Birlikte Olmak" konulu sunumla gastronominin toplumsal boyutuna ışık tuttu.

Gün boyunca Selimiye’yi dolduran ziyaretçiler, deniz ürünlerinden hazırlanan lezzetleri tatmanın yanı sıra konser, dans gösterileri ve DJ performansları eşliğinde festival atmosferinin tadını çıkardı. Festivalin ikinci günü, hem yerel kültürün hem de uluslararası gastronomi yaklaşımlarının bir arada sergilendiği, renkli ve kuşatıcı bir etkinlik olarak kayda geçti.

MARMARİS’İN LEZZET, MÜZİK, KÜLTÜR VE EĞLENCEYİ BULUŞTURAN MARMARİS DENİZ ÜRÜNLERİ FESTİVALİ’NDE COŞKU DORUĞA ULAŞTI. SELİMİYE’DE DÜZENLENEN FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDE KORDON BOYUNCA UZANAN ETKİNLİK ALANI ZİYARETÇİLERLE DOLARKEN, MARMARİS’TEN VE ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN GELEN YÜZLERCE KİŞİ MÜZİK, DANS VE GASTRONOMİ DOLU BİR GÜN YAŞADI.