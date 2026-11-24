2025 aile içi şiddet raporunun ana bulguları:

Almanya'da 2025 yılına ilişkin yayımlanan 2025 Aile İçi Şiddet Raporu, aile içi şiddet ve kadına yönelik suçlarda belirgin artışlar olduğunu gösteriyor. Rapor İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Aile Bakanı Karin Prien ve Adalet Bakanı Stefanie Hubig tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı.

mağdur ve ölüm verileri:

Rapora göre aile içi şiddet mağdurlarının sayısı 2024'e kıyasla yüzde 2,8 artarak 280.129'a yükseldi. Bu mağdurlardan 197.667'si kadın ve kız çocuğu; yani her üç mağdurdandan ikisi kadın. 2025'te kadın mağdur sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 5.300 kişi arttı. Mağdur kadınların 142.830'u kocası veya eski kocası tarafından şiddet gördüğünü bildirdi.

2025 yılında aile içi şiddet sonucu toplam 292 kişi hayatını kaybetti; kurbanların 209'u kadın ve kız çocuğuydu. Raporda, geçen yıl her hafta ortalama 4 kadının aile içi şiddet sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Raporda ayrıca, katledilen 209 kadından 230'unun kocası veya eski kocası tarafından, 79'unun ise başka bir aile üyesi tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

cinsel suçlar ve failler:

Kadına yönelik cinsel suçlar 2024'e göre yüzde 2,3 artarak 54.675'e yükseldi. Raporda, günlük ortalama yaklaşık 150 kadın ve kız çocuğunun cinsel suçların mağduru olduğu, cinsel suçlara maruz kalan kadınların yaklaşık yarısının reşit olmayan çocuklar olduğu belirtildi.

Aile içi tecavüz, cinsel zorlama ve cinsel saldırı vakalarında da artış görüldü; bu tür suçların mağduru kadın sayısı yüzde 13,5 artarak 5.920'ye ulaştı. Polis kayıtlarına göre aile içi şiddet vakalarında 224.969 şüpheli kaydedildi ve bu vakaların yaklaşık dörtte üçünün erkek olduğu tespit edildi. En az bir kadın mağdurun olduğu cinsel suç vakalarında şüphelilerin yüzde 97,7'sinin erkek olduğu bildirildi.

bakanların değerlendirmeleri:

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt rapora ilişkin olarak, "Aile içi şiddet ve kadınlara karşı işlenen suçlar, hukukun üstünlüğünden net bir yanıt gerektiriyor. Güncel raporlar şunu açıkça ortaya koyuyor: Mağdurları daha iyi korumalı, failleri sürekli olarak hesap verebilir hale getirmeli ve şiddeti erken aşamada önlemeliyiz" dedi.

Aile Bakanı Karin Prien ise şunları vurguladı: "Durum raporlarındaki istatistikler, Almanya’da kadınlara yönelik şiddetin ne kadar yaygın olduğunu endişe verici bir şekilde gösteriyor. Her istatistiğin ardında, etkilenenler için ölçülemez acılar yatıyor. Bu böyle devam edemez. Her kadının korkusuz ve şiddetsiz bir yaşam hakkı vardır."

Adalet Bakanı Stefanie Hubig raporun ardından alınacak önlemleri açıkladı: "Şiddete karşı koruma, siyasetin ve toplumun merkezinde yer almalıdır. Rapor, kadınlara yönelik şiddetin Almanya’da bir sorun olduğunu gösteriyor. Kadınlar çok sık tehdit ediliyor, istismara uğruyor, aşağılanıyor ve öldürülüyor. Kadınlara yönelik şiddeti kontrol altına almak için birçok alanda harekete geçiyoruz. Aile mahkemeleri yakında elektronik ayak bileği izleme cihazı takılmasını emredebilecek, daha fazla mağdur yasal süreçler sırasında psikososyal destek alacak ve uyuşturucu kullanarak tecavüz suçlarının failleri daha ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Kadınlara yönelik şiddet sona ermeli. Bu, kadınları şiddetten daha iyi korumak için kapsamlı bir önlem paketi gerektiriyor. Ve toplumsal düşüncede bir değişime, eskimiş erkeklik anlayışlarından ve ataerkil düşünce kalıplarından uzaklaşmaya ihtiyacımız var."

Raporun verileri, hem koruma önlemlerinin güçlendirilmesinin hem de toplumsal farkındalığın artırılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kamu ve hukuk sistemlerinin, mağdurların korunması ve faillerin hesap verebilirliğinin sağlanması için atacağı adımlar, önümüzdeki dönemde kritik öneme sahip olacak.

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI ALEXANDER DOBRİNDT, AİLE BAKANI KARİN PRİEN VE ADALET BAKANI STEFANİE HUBİG TARAFINDAN DÜZENLENEN ORTAK BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLANAN RAPORA GÖRE, AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURLARININ SAYISI 2024 YILINA GÖRE 2,8 ARTARAK 2025’TE 272 BİN 495’TEN 280 BİN 129 KİŞİYE YÜKSELDİ.