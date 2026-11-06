Şenol Güneş'ten Arda Güler değerlendirmesi: ilk beşin içinde yeri olabilir

Teknik direktör Şenol Güneş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul oturumunda milli futbolcu Arda Güler için çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Güneş, Arda'nın potansiyelini 'dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldız' sözleriyle tanımlayarak Türkiye'de kaliteli oyuncu üretilebildiğini, ancak bu yeteneklerin yetiştirilmesinde sistemsel eksiklikler olduğunu vurguladı.

futbolda endüstrileşme ve mesleğin özü:

Güneş, konuşmasında sporun endüstrileşmesinin futboldan özünü uzaklaştırdığını savundu. 'Spor branşları endüstriyel bir hal aldı. Özünden de kayarak gitmeye başladı. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz ama mesleği kaybediyorsak her şeyi kaybediyoruz,' ifadelerini kullandı. Ona göre paranın araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmesi, takım ve oyuncu gelişimini gölgeliyor; bu durum, saha içi başarıyı belirleyen unsurların yerini kısa vadeli çıkarların almasına yol açıyor.

Güneş ayrıca modern futbolda bireysel yeteneğin tek başına yeterli olmadığını, arka plandaki profesyonel ekip çalışmasının başarıyı belirlediğini belirtti. Analitik planlama eksikliği ve kontrolsüz kaynak harcamalarının kalıcı başarı yerine sürekli hayal kırıklığı ürettiğini söyledi.

altyapı, eğitim ve eleştiri kültürü:

Türkiye'nin yetenek üretme kapasitesine dikkat çeken Güneş, 'Türkiye’den Arda Güler gibi çok önemli bir yetenek çıkmış. Dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldızdan söz ediyoruz' dedi ve bunun ülkenin kaynağı olduğuna işaret etti. Ancak bu sporcuları ortaya çıkarma ve sürdürülebilir biçimde yetiştirme konusunda sıkıntılar olduğunu ekledi.

Güneş, sporcu yetiştirirken eğitimin önemine vurgu yaparak kendi geçmişinden örnekler verdi. 1970'li yıllarda televizyonun dahi nadir olduğu dönemlerde futbol izleme imkanlarının sınırlı olduğunu, bu yüzden ülkenin sportif altyapısına verilen değerin sonuçları etkilediğini anlattı. Ayrıca eleştiri kültürüne dair, bazen hakaret boyutuna ulaşan yorumların genç sporcuları ve camiayı yıprattığını ifade etti: 'Elbette bütün eleştirilere açık olmak ve onları dikkate almak gerekiyor. Ancak burada saygı kavramını da doğru değerlendirmeliyiz.'

Güneş, sporun farklı branşlarından örnekler verirken voleybolda elde edilen başarının doğru yönetim ve rol modellerle nasıl topluma katkı sağladığını dile getirdi. Futbolda benzer projeleri hayata geçirmek istediğini, ancak bunun için federasyon başkanı olmaya gerek gösterildiğini söyleyerek, kendi bilgi ve birikiminin uygun zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Brand Week İstanbul'daki konuşma, hem Arda Güler gibi genç yeteneklerin uluslararası potansiyeline dikkat çekti hem de futbolda sürdürülebilir başarı için altyapı, eğitim ve etik eleştiri kültürünün gerekliliğini yeniden gündeme taşıdı. Güneş'in sözleri, Türkiye'nin oyuncu üretme kapasitesi ile bunları güçlendirecek sistem arasındaki uçuruma ışık tutuyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, milli futbolcu Arda Güler’in dünyanın en iyi 5 futbolcusu arasında gösterilebilecek bir yıldız olduğunu söyledi. Güneş, ayrıca Türkiye’den çok önemli yetenekler çıkabildiğini fakat bu futbolcuları yetiştirme konusunda yetersiz kalındığını da sözlerine ekledi.