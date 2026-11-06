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Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

Amasya'da bir ilkokulu ziyaret eden Mahmut Demir, öğrencilerin 1994 zafer fotoğrafı sorusuna yanıt verirken 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini ve rakibiyle dost olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:34

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Mahmut Demir'e terleten soru: öğrenciler 32 yıllık zafer fotoğrafını sordu

Amasya ziyaretinde anılar ve beklenmedik sorular:

Türk güreşinin simge isimlerinden Mahmut Demir, memleketi Amasya'da Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu'nu ziyaret etti. Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu, öğrencilere tecrübelerini aktarıp derslerine iyi çalışmalarını diledi ve imzalı fotoğraflarını dağıttı. Ziyarette, 1994 yılındaki Dünya şampiyonası finaline ilişkin bir fotoğrafın öğrencilerin merakıyla tekrar gündeme gelmesi ortamın samimi anlardan birini oluşturdu.

Zafer fotoğrafı sorusu ve Demir'in yanıtı:

Öğrencilerin, final maçında ABD Milli Takımı adına güreşen rakibinin sırtına çıkmış gibi görünen zafer fotoğrafını sorması üzerine Demir'in yüzünde şaşkınlık ve rahat bir tebessüm belirdi. Öğrencilerin "Rakibinizin üstüne neden çıktınız?" şeklindeki doğrudan sorusu, usta sporcunun kısa süreli terlemesine neden oldu. Demir, bu anı aktarırken "Ben aslında üstüne oturmak istemedim. O anda müsabaka bitti. Heyecanlıydım. Oturduğumu sonradan anladım. Ama rakibimle şimdi arkadaşız" ifadelerini kullandı.

Milli sadakat, teklif reddi ve meslek tercihi:

Ziyarette ayrıca, 32 yıl önce Türkiye'yi temsil etmenin anlamına dair önemli mesajlar da verildi. Demir, kendisine yapılan 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini hatırlatarak, "Türkiye'yi temsil etmenin onuru parayla ölçülemez" dedi. Rakibinin günümüzde Bruce Baumgartner olduğunu ve onunla artık arkadaş olduklarını belirten Demir, "Biz düşman değiliz. Spor bir oyun. Savaş değil" sözleriyle milli aidiyete vurgu yaptı.

Aktif spor kariyerinin ardından iş dünyasında yönetici olarak yer alan Demir, öğrencilere yöneltilen "Hangi mesleği yapmak isterdiniz?" sorusuna da samimi yanıtlar verdi: "Doktor olmak isterdim. İnsanların sağlığına katkım olsun diye. Veya avukat olmak isterdim. Adaletle yardımcı olmak için." ziyaret boyunca Demir'in hem spor hayatına dair anekdotları hem de gençlere yönelik öğütleri okul ortamında dikkat çekti.

TÜRK GÜREŞİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN MAHMUT DEMİR, MEMLEKETİ AMASYA&#039;DA BİR İLKOKULA YAPTIĞI...

TÜRK GÜREŞİNİN SİMGE İSİMLERİNDEN MAHMUT DEMİR, MEMLEKETİ AMASYA'DA BİR İLKOKULA YAPTIĞI ZİYARETTE, ÖĞRENCİLERİN SORULARINI CEVAPLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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