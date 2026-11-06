Manisa'da tartışma sonrası anne ve kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında daha önce başlayan tartışma devam etti. Eve gelen U.K. (45), mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) 'a saldırdı ve her iki kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

İhbar ve ilk müdahale:

Cinayetin ardından şüphelinin ablasını arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği, bu konuşmanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli işlemler ve gözaltı:

Olay yerinde polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli U.K., polis ekiplerinin titiz ve hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ederken emniyet yetkilileri delil toplama ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin resmi açıklamalar soruşturma sonuçlandıkça paylaşılacak.

OLAY YERİ