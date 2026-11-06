Dolar 50,1527 +0,06%
Euro 56,0912 -0,15%
Bist 11.392,08 +0,52%
Altın Gram 6.579,58 -0,80%
EUR/USD 1,1181 -0,34%
Brent Petrol 98,60 +0,32%
--°

Manisa'da tartışma sonrası anne ve kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartışma sonrası annesi ve kardeşini bıçakla öldüren zanlı, ablasını arayıp itiraf etti; polis kısa sürede yakaladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:09

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 13:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da tartışma sonrası anne ve kardeşini öldüren zanlı yakalandı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında daha önce başlayan tartışma devam etti. Eve gelen U.K. (45), mutfaktan aldığı bıçakla annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç (42) 'a saldırdı ve her iki kişi de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı.

İhbar ve ilk müdahale:

Cinayetin ardından şüphelinin ablasını arayarak "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği, bu konuşmanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildiği öğrenildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli işlemler ve gözaltı:

Olay yerinde polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli U.K., polis ekiplerinin titiz ve hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ederken emniyet yetkilileri delil toplama ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin resmi açıklamalar soruşturma sonuçlandıkça paylaşılacak.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı
images

Krefeld'de devrilen tanker sonrası 23 ton nitrik asit sızıntısı alarmı
images

Öğretmen Hilal Mete son yolculuğuna uğurlandı
images

Bayburt'ta asayiş stratejileri ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırsalda gelir artırma hamlesi: 75 bin çilek fidesi üreticiye verildi

Erdek’te kurtarıcı üzerinde taşınan kamyonetin kasası koptu, yüzlerce kilo balık yola saçıldı

Antalya’da öğretmen Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı

Sergen Yalçın'ın 26 kişilik sınav listesi: Belçika ve Fransa randevusu öncesi aday kadro

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi