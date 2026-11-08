Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Karadeniz'de iki gün süren mücadele:

Karadeniz'in eşsiz doğasıyla motor sporlarının yüksek temposu, Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda bir kez daha Senoz Vadisi'nde buluştu. Organizasyon, Rize'nin Çayeli ilçesindeki parkurlarda ikinci kez düzenlendi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporculara ek olarak Gürcistan'dan katılımlar da oldu.

Yüzlerce Enduro ve ATV sporcusu, zorlu etaplarda teknik beceri, hız ve dayanıklılık sınavına girdi. Yarışmacılar; EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, Veteran, Kadınlar, Gençler, ATV1 ve ATV2 sınıflarında kürsü için mücadele etti.

Zorlu parkurlar ve kar yağışı:

Şampiyona iki gün sürdü; ilk gün Seslidere ekstrem parkurunda, ikinci gün ise yoğun kar yağışı altında Uzundere etabında karşılaşmalar yapıldı. Sporcular, Senoz Vadisi'nin yemyeşil ormanları, yüksek dağları ve yayla manzarası eşliğinde etapları aşmaya çalışırken izleyiciler de hem mücadeleyi takip etti hem de vadinin kartpostal gibi kar manzarasının tadını çıkardı.

Etkinlik, kar etkisi altında ekstrem bir deneyim sundu; zorlu koşullarda dereceye giren isimler mücadeleleri sonuçlandıktan sonra belirlendi. Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı Ağrı'da yapılmıştı, Rize ayağının ardından seri üçüncü ayak yarışına 21-22 Kasım'da Kocaeli ev sahipliği yapacak.

Ödül töreni ve sonuçlar:

Toplam 102 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenler, Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri katıldı; dereceler yetkililer tarafından takdim edildi.

Tmf Başkan Vekili Ogün Baysan organizasyona emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada doğal güzellikleriyle zorlu parkurun birleştiği coğrafya mücadele eden tüm sporcularımız şampiyon olmuş sayılır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük bir organizasyona imza attık. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı’na da ayrıca teşekkür ederiz. Rize bu tür etkinlikler sayesinde spor turizminde marka şehir haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Sınıf sonuçları:

Enduro GP: 1. Bayram Uysal (TTMK), 2. Mehmet Taha Tomak (IZMOK), 3. Ümit Kaya (FOSK)

E1A: 1. Ümit Kaya, 2. Kenan Kazan, 3. Kemal Deveci

E2A: 1. Nurdoğan Kuzu, 2. Murat Can Köse, 3. Mehmet Sadıç

E3A: 1. Bayram Uysal, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Konstantin Lobzhanidze

E1B: 1. Mehmet Çetin, 2. İbrahim Çakır, 3. Ömer Faruk Üçüncü

E2B: 1. Murat Akın, 2. Mustafa Temiz, 3. Hakan Taylan

E3B: 1. Mikail Gürgen, 2. Nuri Sarıalioğlu, 2. Erdem Kocaman

Gençler: 1. Mehmet Taha Tomak, 2. Berkay Sarı, 3. Yusuf Kayra Çelik

Veteran: 1. Murat Kökçü, 2. Fırat Şahin, 3. Sedat Uyar

EC: 1. İlhan Yolal, 2. İsmail Aşkın Mengene, 3. Cihan Sarı

ATV1: 1. Muzaffer Şengül, 2. Burak Topbaş, 3. Hakan Bozkurt

ATV2: 1. Miraç Özgül, 2. Murat Yatgın, 3. Halit Altıntaş

Ödül alan sporcular tören sonrası büyük sevinç yaşadı; organizasyonun zorlu doğa koşulları ve güçlü katılımı, Senoz Vadisi'nin spor turizmi açısından önemini bir kez daha gösterdi.

KARADENİZ’İN EŞSİZ DOĞASI İLE MOTOR SPORLARININ ADRENALİN DOLU HEYECANINI BİR ARAYA GETİREN TÜRKİYE SKIL ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI, İKİNCİ KEZ RİZE’NİN ÇAYELİ İLÇESİNDEKİ SENOZ VADİSİ’NDE DÜZENLENDİ.