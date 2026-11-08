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Boluspor evinde mağlup oldu: Bodrum FK 2-1 kazandı

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Boluspor, sahasında Bodrum FK'ya 2-1 yenildi; Ajeti (15') ve Providence (31') gollerini atarken, Aboubakar 58'de kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Boluspor evinde mağlup oldu: Bodrum FK 2-1 kazandı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Boluspor ile Bodrum FK, Bolu Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bodrum FK, maçın ilk yarısında bulduğu gollerle öne geçerken Boluspor arka arkaya yapılan değişikliklerle skoru denemeye çalıştı.

goller ve maçtan dakikalar:

15. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Ajeti, kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

31. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Providence, yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Boluspor baskısını artırdı; ancak 58. dakikada Bodrum FK'dan Aboubakar kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve konuk ekip 10 kişi mücadele etti.

88. dakikada Escobar’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Bartu Göçmen kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve Boluspor farkı 1'e indirdi; kalan dakikalarda eşitlik sağlanamadı ve maç 2-1 sona erdi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı

Boluspor: Tafas, Furkan Metin (Arguello dk. 77), Cuesta, Bartu Göçmen, Tolunay Artuç, Alptekin Çaylı (Escobar dk. 83), Zeki Dursun, Canberk Özdemir, Bertu Alican Özyürek, Gonzalez (Ege Özkayımoğlu dk. 56), Furkan Emin Kaçmaz (Nurettin Korkmaz dk. 56). Yedekler: Orkun Özdemir, Abdulsamet Kırım, Daz, Muhammed Mert, Arda Tuğra Saygı, Yunuszada. Teknik Direktör: Münir Yıldırım.

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Ali Şahin Yılmaz dk. 67), Berşan Yavuzay, Moreira (İsmail Tarım dk. 90), Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel (Mustafa Erdilman dk. 85), Berkay Aslan (Ege Arslan dk. 85), Aboubakar, Providence (Fernando dk. 67). Yedekler: Loshaj, Adem Metin Türk, Gashijani, Bahri Tosun, Enes Koç. Teknik Direktör: Sefer Yılmaz.

Goller: Ajeti (dk. 15) ve Providence (dk. 31) — Bodrum FK; Bartu Göçmen (dk. 88) — Boluspor.

Kırmızı kart: Aboubakar (dk. 58) — Bodrum FK.

Sarı kartlar: Canberk Özdemir (Boluspor); Providence, Emre Kaplan, Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 14. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK&#039;YA 2-1 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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