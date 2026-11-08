Dolar 50,1367 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,46 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

İnegöl'de garaj çatısında temizlik yaparken çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 76 yaşındaki Telat B. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

garaj çatısında temizlik yaparken düşen 76 yaşındaki adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki garaj çatısında temizlik yaparken meydana gelen çökme sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak adresinde gerçekleşti.

kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Telat B. (76) isimli yaşlı adam garajın çatısında temizlik yaptığı sırada çatı çöktü ve yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

hastaneye sevk ve soruşturma:

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Telat B. için beyin kanaması şüphesi bulunması nedeniyle hasta, daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak bölge polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, çatının çökme nedenini ve olayın meydana geliş biçimini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

YARALININ HASTANEYE SEVKİ

YARALININ HASTANEYE SEVKİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa Hamitler Mahallesi'nde çatı yangını kamerada: itfaiye müdahalesiyle söndür...
images

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi
images

Garaj çatısının çökmesi İnegöl'de 76 yaşındaki adamı ağır yaraladı
images

Rize'de kaygan yolda otomobil şarampole uçtu: sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Senoz Vadisi'nde kar altında adrenalin doruğa çıktı

Eleşkirt'te kar fırtınasında mahsur kalan çoban sağlık ekiplerine teslim edildi

İhsangazi'de yoldaşlık anı: aç kalan yavru tilki tavukla beslendi

Tel örgülerini parçalayarak ağıla giren yaban domuzu koyunları panikletti

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL