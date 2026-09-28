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Yağışla gelen çözüm: Pirazizli üretici üfleme körüğüyle harmandaki fındığı kurutuyor

Giresun Piraziz'de fındık üreticisi Münir Bekçi, haftalardır süren yağış nedeniyle ıslanan harmandaki fındığı üfleme körüğüyle suni rüzgar üreterek kurutuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışla gelen çözüm: Pirazizli üretici üfleme körüğüyle harmandaki fındığı kurutuyor

Piraziz'de kurutma çabası

Giresun'da hasadın ardından etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerinin geleneksel kurutma sürecini aksatıyor. Piraziz ilçesine bağlı Şerefli köyünde üretim yapan çiftçiler, harmanda serili ürünün nemini alabilmek için ek önlemler almak zorunda kaldı.

Üreticinin pratik çözümü:

Şerefli köyünde fındık üreticiliği yapan Münir Bekçi, yağmur nedeniyle ıslanan harmandaki fındığını korumak için kendi imkanlarıyla bir çözüm geliştirdi. Bekçi, harmandaki fındığı kurutabilmek amacıyla üfleme körüğü kullanarak suni rüzgar oluşturuyor.

Bekçi, uygulamasını anlatırken, 'Bir hafta, daha fazla yağmurlu havalar var. O yüzden bu yağmurda ıslanmış olan fındığımın ıslaklığını, yağmurun etkisini alabilmek için böyle kendim suni bir rüzgar oluşturuyorum' diyerek hava koşulları ve yaptıklarını özetledi.

Yağışın etkileri ve alınan önlemler:

Hava şartlarının bir haftadan uzun süredir yağışlı seyretmesi, harmandaki fındığın yeniden kurutulmasını zorunlu kıldı. Bekçi, hava düzelene kadar ürünü korumak için bu tür düşük maliyetli, pratik yöntemlere başvurduğunu belirtti. Üreticinin tercihi, kısa vadede nemin azaltılmasına yönelik olsa da uzun vadede ideal kurutma koşullarının sağlanması için hava iyileşmesini beklemek gerektiği vurgulanıyor.

Yerel üreticiler, benzer hava koşullarında zarar görmemek için farklı yöntemler deneseler de bu tür suni rüzgar uygulamaları, küçük ölçekli çiftçiler için hızlı çözüm sunuyor.

GİRESUN’DA FINDIK HASADININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA, ÜRETİCİLERİN KURUTMA SÜRECİNİ DE...

GİRESUN’DA FINDIK HASADININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVA, ÜRETİCİLERİN KURUTMA SÜRECİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR. PİRAZİZ İLÇESİNDE BİR ÜRETİCİ, HARMANDAKİ FINDIĞINI KURUTABİLMEK İÇİN KENDİ İMKANLARIYLA ÜFLEME KÖRÜĞÜ KULLANARAK SUNİ RÜZGAR OLUŞTURUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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