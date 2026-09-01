Serdar Ortaç sahnede alkol ve kumara veda etti

Ortaç'ın sahnedeki açıklamaları:

Sahneye çıkan Serdar Ortaç, Amasya'nın Suluova ilçesinde verdiği halk konserinde uzun süre sevilen parçalarını seslendirdi ve hayranlarıyla sohbet etti. Konserde, yıllardır yaşamını olumsuz etkileyen alışkanlıklardan uzaklaştığını duyurdu.

"İçkiyi, sigarayı, aşk, meşki, hatun işlerini hepsini bıraktım. Kumarı da bıraktım. Artık sadece sizin için şarkı söyleyeceğim. Depresyon, bunalım da yok artık" sözleri, salonda yoğun alkışla karşılandı.

Konser atmosferi ve seyirci tepkisi:

Suluova Demokrasi Meydanı'nda geç saatlere kadar süren konseri binlerce kişi izledi. Ortaç'ın samimi açıklamaları ve geniş repertuvarı, izleyiciler arasında coşku oluşturdu; sanatçı dinleyicileriyle kurduğu yakın diyalogla dikkat çekti.

Ortaç, açıklamasında geçmişteki bağımlılıkların geride kaldığını ve sahnede artık yalnızca hayranları için var olacağını vurguladı; bu mesaj konser boyunca olumlu karşılandı.

SANATÇI SERDAR ORTAÇ