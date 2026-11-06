Sergen Yalçın: şeffaflık, yapay zeka ve hak edenin formayı giyeceği yeni dönem

kadro duyurusu ve hedefler:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım Perşembe günü Belçika ve 15 Kasım Pazar günü Fransa ile oynanacak maçların aday kadrosunu açıkladı. Yalçın, yeni dönemde hem kısa vadeli başarılar hem de gelecek dört yılda büyük turnuvalara katılabilecek bir iskelet kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Teknik adam, milli takım çalışmalarında şeffaflık ilkesini benimsediklerini belirterek tüm süreçleri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Ümit Milli Takımının 27 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası yolunda olduğunu anımsatan Yalçın, genç oyunculara alan açma amacıyla geniş kadrodaki bazı oyuncuları Ümit Milli Takımına yönlendirme kararı aldıklarını aktardı.

veri temelli izleme: yapay zeka ve gözlem ağı:

Yalçın, milli takıma yeni nesil bir oyuncu izleme ve performans analizi platformu kazandırdıklarını açıkladı. Yapay zeka destekli bu sistemle gözlem, analiz ve performans takibinin küresel standartlarda yürütüleceğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana 9 gözlemcinin 43 maçı canlı izlediğini, 50 kişilik havuz için 64 farklı raporun değerlendirildiğini belirtti. Yalçın, bu yatırımın amacını şöyle özetledi: 'Hiçbir oyuncumuzu, hiçbir detayı gözden kaçırmak istemiyoruz.'

Yapay zeka hakkında gelen soruya deneyimli teknik adam, sistemin bir destek unsuru olduğunu, nihai kararın teknik heyet tarafından verileceğini net biçimde ifade etti: 'Yapay zeka bu işin formalitesi, kararı verecek biziz'.

kadro tercihi, oyuncu iletişimi ve sakatlıklar:

Toplantıda kadro yönetimi ve oyuncu ilişkilerine dair detaylar da paylaşıldı. Yalçın, yaklaşık 60 kişilik bir havuzdan bugün için 26 oyuncu seçtiklerini, sakatlığı bulunan bir futbolcuyu kadrodan çıkardıklarını anlattı. Kenan'la yapılan görüşmede oyuncunun sakat olmasına rağmen milli takıma gelmek istediği; kulübün tedavi sürecini sürdürme talebi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Ayrıca Başakşehir kalecisinin sakatlanması nedeniyle o futbolcunun da kadrodan çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen kaleci Berke Özer ile yapılan görüşmeden bahseden Yalçın, Berke'nin milli takıma dönme isteğini ve gelecekte uzun yıllar milli formayı taşıyabilecek bir oyuncu olduğunu aktardı. Yalçın, Berke'nin kendilerine 'seve seve gelirim' dediğini iletti.

oyun anlayışı ve uzun vadeli plan:

Yalçın, milli takımın oyun yapısına dair ipuçları da verdi. Sistemin kulüp takımı düzenine yakın bir oyun disipliniyle kurulacağını, maçlarda santrforla oynamayı planladıklarını söyledi. Uluslar Ligi'nde son dönemde istenen sonuçların alınamadığını kabul eden teknik direktör, kalan iki maçta en iyi sonucu almak istediklerini belirtti.

Uzun vadede amaçlarının Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirten Yalçın, Avrupa'da takip edilen genç oyunculardan oluşan bir scout ekibi kurduklarını ve Türk futboluna kazandırılması gereken oyuncuları milli takıma dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda 4 yıllık bir proje çerçevesinde planlı çalışacaklarını vurguladı.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili soruya Yalçın, oyuncunun çok genç ve yetenekli olduğunu, Arda'nın 'hangi pozisyonda oynamak istiyorsa o pozisyonda oynatılacağını' belirtti ve henüz oyuncuyla bu konuda detaylı konuşmadıklarını ekledi.

Toplantının sonunda Yalçın, milli takımın herkese açık olduğunu, 'Burası halkın takımı' diyerek medyadan ve kamuoyundan olumsuz ve yanıltıcı haberlerden kaçınmalarını rica etti. Teknik direktör, takımın ortak bir amaç için bir araya geldiğini ve 'kim hak ediyorsa, kim takıma katkı sağlayacaksa burada olacak' prensibiyle hareket edeceklerini yineledi.

Özetle, Sergen Yalçın döneminde milli takımda şeffaflık, teknoloji destekli izleme ve gençlere yatırım ön plana çıkıyor; önümüzdeki süreçte hem maçları kazanmak hem de geleceğin kadrosunu kurmak hedefleniyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hangi oyuncu hak ediyorsa onun takımda olacağını belirterek, hem geleceğin milli takımını oluşturmak hem de büyük turnuvalarda başarılı olacak takımın temellerini atmak istediklerini söyledi.