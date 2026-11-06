Dolar 50,1543 +0,06%
Euro 55,9897 -0,33%
Bist 11.470,64 +1,21%
Altın Gram 6.541,90 -1,37%
EUR/USD 1,1161 -0,51%
Brent Petrol 97,73 -0,57%
--°

Göksun trafiğinde aksama: devrilen tır vinçle kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi; polis ve kurtarma ekiplerinin vinç desteğiyle araç kaldırıldı, yol ulaşıma yeniden açıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Göksun trafiğinde aksama: devrilen tır vinçle kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yatıp devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye ilgili birimler yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan polis ve kurtarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi. Devam eden çalışmalarda olay yerine çağrılan vinç ile devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi. Kapanan güzergâh, ekiplerin çalışmasının ardından kısa süre içinde güvenli hale getirilerek ulaşıma açıldı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak resmi birimlerin başlattığı inceleme sürüyor; kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitler yetkili mercilerce yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATAN TIR, EKİPLERİN VİNÇ YARDIMIYLA...

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATAN TIR, EKİPLERİN VİNÇ YARDIMIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMANIN ARDINDAN KALDIRILDI VE KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti
images

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı
images

Okul çıkışında yardım eli: zabıtadan yolda kalan dedeye destek
images

Kaybolan 81 yaşındaki Cebbar Peşmen için 1.129 kişilik arama sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi