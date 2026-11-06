Göksun trafiğinde aksama: devrilen tır vinçle kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yatıp devrildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye ilgili birimler yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan polis ve kurtarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi. Devam eden çalışmalarda olay yerine çağrılan vinç ile devrilen tır bulunduğu yerden kaldırılarak yol kenarına çekildi. Kapanan güzergâh, ekiplerin çalışmasının ardından kısa süre içinde güvenli hale getirilerek ulaşıma açıldı.

Soruşturma ve trafik düzeni:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili olarak resmi birimlerin başlattığı inceleme sürüyor; kazanın nedenine ilişkin detaylı tespitler yetkili mercilerce yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ’IN GÖKSUN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAN YATAN TIR, EKİPLERİN VİNÇ YARDIMIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMANIN ARDINDAN KALDIRILDI VE KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.