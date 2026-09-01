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Serik'te belediye adına düzenlenen sahte borç iddiası mecliste gündeme oturdu

Serik Belediyesi'nde logolu ve mühürlü sahte belgeyle vatandaştan yaklaşık 18 bin lira tahsil edildiği iddia edildi; iki personel tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Elif Demir

Serik'te belediye adına düzenlenen sahte borç iddiası mecliste gündeme oturdu

Serik belediye meclisinde sahte evrak tartışması

Antalya'nın Serik ilçesinde, evrakta sahtecilik iddiasıyla başlatılan soruşturma belediye meclisinin gündemine taşındı. Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, Eylül ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada olayın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

CHP'li meclis üyesi Cemal Karacan'ın bilgi talebi üzerine konuşan Başkan Kumbul, geçen hafta belediye logolu ve mühürlü görünümlü bir belgede bir vatandaşa ait yaklaşık 18 bin lira tutarında borç gösterildiğini, yapılan incelemede söz konusu borcun belediye kayıtlarında bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Sahte belgenin tespiti ve savcılığa bildirim:

Kumbul, evrakın incelenmesi sonucu belgenin sahte olduğunu anladıklarını ve durumu derhal Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdiklerini belirtti. Soruşturma kapsamında belediye personelinden iki kişi ile dışarıdan iki elektrikçinin isimlerinin soruşturmaya dahil olduğu aktarıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve belediyenin işlemleri:

Başkan Kumbul, tutuklanan personellerin telefonlarında yaklaşık 25-30 kişiye ilişkin numarataj kayıtları bulunduğunu ve bazı vatandaşlardan belediyede ödenmesi gereken bedellerin üzerinde ücretler istendiği ile belediyeye ait olmayan borçların varmış gibi gösterildiğinin belirlendiğini ifade etti. Bu yöntemle sahte belgeler düzenlenerek vatandaşlardan para alındığı iddia edildi.

Kumbul, olayla ilgili olarak "Belediyede ne bir 15 bin lira borç ne de belediyeye ödenmiş bir para vardır. Tamamıyla bu evrakta sahtecilik. Belediyede hiçbir aykırılık yok. Tamamen kişiyi kandırma ve sahte evrak olayı" dedi ve soruşturmanın savcılık tarafından sürdüğünü vurguladı.

Belediye başkanı ayrıca, soruşturmanın ucu nereye giderse gitsin suç duyurusunda bulunduklarını, adli süreç yanında belediye tarafından da idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturmanın sonucuna göre olayın tüm boyutlarının netleşmesinin beklendiğini belirtti. Tutuklamalar ve incelemeler doğrultusunda hem adli hem idari süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. KADİR KUMBUL (ORTADA), MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAMA YAPTI

BELEDİYE BAŞKANI OP. DR. KADİR KUMBUL (ORTADA), MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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