Serik'te bir yıldır izlenen iki hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Serik ilçesinde jandarma operasyonu sonucunda iki hükümlü yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı. Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

operasyon detayları:

Ekipler, çeşitli suçlardan yaklaşık bir yıldır aranan şahısların yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Operasyonda, tasarlayarak yakın akrabayı öldürme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, yasadışı kenevir ekimi ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranan iki kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

hukuki süreç ve kesinleşmiş cezalar:

Yakalanan şahıslardan birinin hakkında 20 yıl 2 ay, diğerinin hakkında ise 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Jandarmadaki işlemler tamamlandıktan sonra her iki hükümlü de adli makamlara teslim edilerek yasal süreç başlatıldı.

Operasyon, bölgede aranan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürekliliğini ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonunu gösteriyor. İşlemlerin ardından soruşturmanın diğer yönleriyle ilgili adli makamların yürüttüğü takip devam ediyor.

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI.