Vezirköprü'de kafa kafaya çarpışma: sürücü hayatını kaybetti

Vezirköprü'de trafik kazası

Kaza, saat 16.30 sıralarında Vezirköprü-Havza kara yolu Meşeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZL 4343 plakalı otomobil ile 55 AGM 85 plakalı hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı.

Kazada yaralananların durumu:

Olayda, otomobil sürücüsü Bilal Seven (55) ile hafif ticari araç sürücüsü Şerafettin D. (65) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak Vezirköprü Devlet Hastanesine götürüldü. Ağır yaralanan Bilal Seven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Kaza sonrası polis ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk incelemeler yapıldı; kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

KAZA, SAAT 16.30 SIRALARINDA VEZİRKÖPRÜ-HAVZA KARAYOLU MEŞELİ MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ.