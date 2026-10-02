Gaziantep'te aile trajedisi: anne yaşamını yitirdi, eş ve çocuk hastanede

Olayın gelişimi:

Olay, Şahinbey ilçesi Abdülhamit Han Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen S.Y. (31), oturdukları 2. kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı.

Bu gelişmenin ardından aynı evde bulunan eşi M.Y. (36) ve çocukları L.C. (5) de pencereden kendilerini aşağı bıraktı. Olayı fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık müdahalesi ve hastane süreci:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan üç kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralıları Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastaneye sevk edilen S.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi M.Y. ile oğulları L.C. ise tedavi altında ve M.Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve güvenlik adımları:

Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor ve yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırılacağını açıkladı.

Komşular ve müdahil ekiplerin ifadeleri alınıyor; sağlık ve adli süreçler paralel şekilde devam ediyor. Olayın kesin nedeni ve detayları, yapılacak adli tıp incelemeleri ve soruşturma sonuçlarıyla netlik kazanacak.

GAZİANTEP'TE PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADININ ARDINDAN KOCASI VE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI DA 2. KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN AŞAĞI ATLADI.