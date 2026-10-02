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Mardin merkezli şebeke çökertildi: MASAK verileri 700 milyon liralık izi ortaya koydu

Mardin merkezli 10 ildeki operasyonda 15 şüpheli adliyeye sevk edildi; 6 kişi tutuklandı, hesaplarda toplam 700 milyon lira işlem tespit edildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardin merkezli şebeke çökertildi: MASAK verileri 700 milyon liralık izi ortaya koydu

Mardin merkezli soruşturma 10 ilde eş zamanlı operasyonla sonuçlandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma sürdürüldü. İncelemeler sonucunda işlem hacmi ve iletişim trafiğine ilişkin veriler şüpheleri doğruladı.

Soruşturmanın seyri:

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK'tan temin edilen ham veriler üzerinde yaptığı analizde şüphelilere ait hesaplarda 700 milyon liralık işlem hacmi tespit etti. Bu bulgu üzerine soruşturma derinleştirildi ve operasyon kararı alındı.

Operasyon, 30 Eylül tarihinde Mardin merkezli olmak üzere Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'in de bulunduğu 10 il'de eş zamanlı gerçekleştirildi. Baskınlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Gözaltılar, tutuklamalar ve adli süreç:

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında ilk etapta 13 şüpheli yakalanmış, firari olan 2 şüpheli ise daha sonra ele geçirilerek toplam gözaltı sayısı 15'e ulaştı.

Aramalar ve ele geçen deliller:

Adreslerde yapılan aramalarda, olayın soruşturulması ve delil toplama amacıyla çok sayıda elektronik ve silah unsuru ele geçirildi. Kayıtlara göre bulunan malzemeler arasında 1 tabanca, 30 fişek, 2 şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı yer alıyor. Bu deliller soruşturma dosyasına eklendi.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; ilgili birimler elde edilen veriler ve deliller üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Kamuoyuna yansıtılan resmi bilgiler çerçevesinde soruşturmanın ayrıntıları adli makamlar tarafından takip edilecek.

MARDİN MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

MARDİN MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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