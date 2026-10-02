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Oğuzeli'nde jandarmadan operasyon: 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

Gaziantep Oğuzeli'nde, yaralama ve tehdit suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., JASAT ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Oğuzeli'nde jandarmadan operasyon: 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

Oğuzeli'nde aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. adlı şahıs yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Oğuzeli ilçesinde yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında basit yaralama ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ceza kararı bulunduğu bildirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Yakalanan M.Ö., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi.

KESİNLEŞMİŞ 14 YIL CEZAYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

KESİNLEŞMİŞ 14 YIL CEZAYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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