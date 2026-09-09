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Serinlemek için girdi, akıntıya kapıldı: 15 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

Şanlıurfa Eyyübiye'de 7 Eylül'de sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç, akıntıya kapıldı; cesedi 25 saat sonra yaklaşık 8 km uzaklıkta bulundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:38

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Serinlemek için girdi, akıntıya kapıldı: 15 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

Serinlemek için girdi, akıntıya kapıldı: 15 yaşındaki Yusuf'un cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç gözden kayboldu. Olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Kılıç'ın suya girdikten kısa bir süre sonra akıntıya kapıldığı ve çevredeki kişilerce kaybolduğunun fark edildiği belirtildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.

Arama çalışmaları ve inceleme:

Olay yerinde dalgıç polis ve jandarma ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Arama çalışmalarında Yusuf Kılıç'ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta ve 25 saat sonra bulundu.

Cansız beden, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor ve olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler adli süreç kapsamında devam etmektedir.

ŞANLIURFA&#039;DA SULAMA KANALINDA AKINTIYA KAPILAN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA AKINTIYA KAPILAN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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