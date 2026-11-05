Sermaye piyasaları soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında savcılıktaki işlemleri tamamlanan kişiler hakimliğe sevk edildi. Yeniden ifadeye çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında karar verme yetkisi için nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildiler.

Hangi suçlamalar yöneltildi:

Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında soruşturma dosyasında yer alan "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" iddiaları nedeniyle tutuklama talep etti. Diğer şüpheliler için ise daha hafif tedbirler öngörüldü.

Alınan adli tedbirler ve süreç:

Mahkemeden istenen tedbirler arasında İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül için imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulamaları bulunuyor. Üç isim için yapılan sevk, taleplerin hakimlikçe değerlendirilmesini takip edecek ve dava sürecine ilişkin sonraki aşamalar bu kararların sonucuna göre belirlenecek.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi