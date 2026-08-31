Sertavul geçidinde kaygan zeminde takla: otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu

Karaman-Mersin kara yolunun 27’nci kilometresindeki Sertavul geçidinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda 2 kişi yaralanmadan kurtulurken, araçta önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, sürücü R.Y. idaresindeki 55 TB 425 plakalı Opel marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına çıkarak takla attı. Kazanın oluş şekli ve yol koşulları, ilk tespitlere göre yağışın etkisiyle ilişkilendirildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı, yalnızca araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve kaza nedeninin netleşmesi için inceleme sürüyor.

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