Seyitgazi'de jandarmaya ateş açan ve 8 cinayetle aranan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'daki cinayet sonrası Eskişehir'de yakalama

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi ateşli silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Sefa Ö., kaçışının ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlı, gasp ettiği araçla kaçarken Taşlık Mahallesi civarında aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçmaya devam etti.

kaçış ve iz sürme:

Güvenlik güçleri, zanlının hareketlerini takip ederek Kuyucak Mahallesi yakınlarındaki bir maden ocağı civarına geldiğini tespit etti. Bölgeye intikal eden jandarma ekipleri çevreyi ablukaya aldı ve zanlıyı yakalamak için geniş çaplı önlem uyguladı.

operasyon anı ve yaralanmalar:

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına tüfeğiyle karşılık veren zanlıya operasyon düzenlendi; çatışma sonucu şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlının açtığı ateş nedeniyle 2 jandarma personelinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor. Güvenlik birimleri, bölgede delil toplama ve bağlantı ihtimali olan diğer unsurların tespiti için çalışmasını sürdürüyor.

8 kişinin katil zanlısı Eskişehir'de jandarmaya ateş açtıktan sonra yakalandı