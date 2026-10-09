Siber ekip Arnavutköy kuyumcusu üzerinden 150 milyonluk trafiği çözdü, 12 şüpheli gözaltında

İstanbul emniyeti yasadışı bahis ve dolandırıcılık ağını çözdü

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edildiği belirlenen yaklaşık 150 milyon TL tutarındaki para trafiğini deşifre etti.

Operasyonun ayrıntıları:

Soruşturmada, suç gelirlerinin Arnavutköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya ait banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Ekiplerin tespitleri doğrultusunda yapılan takipte, para transferleriyle bağlantılı olarak 378 bin 350 dolar'ın elden teslim alınacağı an saptandı ve operasyon bu anda başlatıldı. İlk baskında bir şüpheli yakalanırken, ele geçirilen suç unsuru paralara el konuldu.

Çalışmaların derinleştirilmesi üzerine soruşturma kapsamında para transferlerine aracılık ettikleri ve suç gelirlerinin aktarılmasında banka hesapları temin ettikleri belirlenen 11 kişi daha şüpheli olarak gözaltına alındı. Toplamda 12 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilen varlıklar ve adli süreç:

Baskın ve aramalarda şüphelilere ait banka hesap kayıtları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 daire, 11 araç ve 3 motosiklet'e el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildikleri açıklandı.

Emniyet yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini ve bağlantılı diğer hesap ve kişiler üzerinde çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

150 milyon liralık para trafiği deşifre edildi, 12 şüpheli yakalandı