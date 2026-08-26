Sıcağın etkisinde et: saklama ve tüketim kurallarına dikkat

Eskişehir'de uzun yıllardır kasaplık yapan Kadir Şen, artan sıcaklıklarla birlikte et saklama kurallarına dikkat çekti. Şen, özellikle tavuk etinin hızla bozulabildiğini ve alışveriş ile evde saklama sırasında bazı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

sıcaklarda etin dayanıksızlığı:

"Malum, şu anda 30-35 derece sıcaklık var. Biz bile burada dolapta eksi derecelerde etleri anca muhafaza ediyoruz. Havalar çok sıcak gittiği için etler kararma yapabiliyor," diyen Şen, etlerin dışarıda fazla kalmaması gerektiğini vurguladı.

Şen, tavuk etinin bu koşullarda buzlukta saklanması gerektiğini belirterek, "Tavuk eti, dolabın alt tarafında 1-2 gün bile zor durur" ifadelerini kullandı.

alışverişte ve evde uygulanması gerekenler:

Kasap, alışveriş sırasında son tüketim tarihlerinin kontrol edilmesini tavsiye etti: "Tavuklarda tarihe bakmak önemli. Yani en az 3-4 gün kalması lazım." Kırmızı etler içinse rengin takip edilmesi gerektiğini belirtti; bozulmanın belirtileri arasında rengin değişmesi ve yeşerme yer alıyor.

Şen, kırmızı etin dışarıda yaklaşık 12 saat kalması halinde bozulmaya başlayabileceğini, poşette bekleyen etin de risk taşıdığını söyledi: "Kırmızı et, en zor bozulan ettir ama poşette beklettiğin zaman bozulur".

kurban bayramı ve paketleme tavsiyeleri:

Şen, Kurban Bayramı'nda sıklıkla yapılan hatalara dikkat çekti: sıcak etin poşet içinde bırakılmasının bozulmayı hızlandırdığına işaret ederek, "Vatandaş, kasaptan kağıda sarılarak aldığı eti evde açıp da dolaba koyarsa daha iyi olur" dedi. Evde kıyma alındığında paketin açılıp tabağa konmasını, üstüne streç çekilmesini ve kullanılmayacak kısmın buzluğa kaldırılmasını önerdi.

"Biz elimizden geldiği kadar dolapların soğuk olmasına özen gösteriyoruz, etleri soğutmaya çalışıyoruz ve tavukların tarihlerine özen gösteriyoruz. Onlara iyi bakıyoruz," diyerek kasap olarak aldıkları önlemleri anlattı.

ESKİŞEHİR'DE KASAPLIK YAPAN KADİR ŞEN, VATANDAŞLARIN GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞAMAMAK İÇİN SICAK HAVALARDA ET SAKLAMA ŞARTLARINA DAHA FAZLA DİKKAT ETMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ. ŞEN, ÖZELLİKLE TAVUK ETİNİN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BOZULABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.