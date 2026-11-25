TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la maarif kampüsünde mesajlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Sydney'de, Türkiye Maarif Vakfı'na ait Gelibolu Kampüsü'nü ziyaret etti. Ziyarette, hem Türkiye'den hem de 20'yi aşkın farklı ülkeden gelen öğrencilerin eğitim gördüğü okulun başarılı öğretim hayatı ve çok kültürlü yapısı öne çıktı.

Kurtulmuş, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve aileleri tebrik ederek, Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki hizmetlerinin dünyada giderek güçlendiğini vurguladı. "Türkiye'den 14 bin 500 kilometre uzaklıkta Sydney'de Gelibolu Kampüsü'nde güzel bir Maarif Okulu'nun bulunması kıvanç vericidir" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

maarif kampüsünde eğitim ve kültür:

Ziyarette, öğrencilerin Türkçe öğrenimini korumasının sadece dil kazanımı değil aynı zamanda kültürel zenginliklerin aktarımı anlamına geldiğini belirten Kurtulmuş, dilin kültürün taşıyıcı unsuru olduğuna dikkat çekti. Okulun çok uluslu yapısı ve eğitim standartlarının, öğrencilerin hem kendi kökenlerini hem de Avustralya toplumunun kültürünü tanımasına imkân sağladığına işaret etti.

Kurtulmuş, Maarif Vakfı'nın küresel ağının bu amaçlara hizmet ettiğini; vakfın eğitim kurumlarının dünyanın dört bir tarafında açılmasının temel nedeninin kültürel bağları güçlendirmek olduğunu söyledi. Öğrencilerin çift kültürlülüğü çatışma yerine toplumla uyum içinde yaşama avantajına dönüştürmesi gerektiğini vurguladı ve gelecek kuşaklardan doktorlar, bilim insanları, mühendisler ve siyasetçiler çıkacağına dair beklentisini paylaştı.

entegrasyon, tarih ve diplomasi:

Kurtulmuş, Avustralya'ya Türklerin gelişinin 60. yılının gelecek yıl kutlanacağını hatırlatarak, aradan geçen dönemde Avustralya toplumuyla iyi entegre olmuş bir Türk nüfusunun iki ülke ilişkileri için önemli bir imkân sunduğunu söyledi. Ayrıca Çanakkale Kara Savaşları'nda yaşamını yitiren Anzak askerleriyle ilgili anıların, iki ülke arasında empati ve yakınlık tesis ettiğine dikkat çekti.

Konuşmasında özellikle Batılı ülkelerde zaman zaman merkez siyasetler tarafından araçsallaştırılan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve göçmen karşıtlığı sorununa değinen Kurtulmuş, şu ifadeyi kullandı: "Yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının ve göçmen karşıtlığının artık maalesef merkez siyasetler için bile bir şekilde araç olarak kullanıldığı Batılı ülkelerde, Avustralya’da Türk toplumu olarak varlığımız, İslam’a, yabancılara, göçmenlere karşı ön yargılı olanların bu yargılarını değiştirecek, olumlu etkilerde bulunacaktır." Bunun yanı sıra "Biz insanlığa karşı kendi insani değerlerimizi en iyi şekilde sunmak mecburiyetindeyiz" sözleriyle Türkiye'nin insani yaklaşımını öne çıkardı.

Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; öğrenciler türkü ve halk oyunları gösterileri sundu. Kurtulmuş, etkinlik sonrası sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Tacettin Talha Günaydın ile çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer de katıldı.

Ziyaret, eğitim diplomasisi, kültürel bağların güçlendirilmesi ve göçmen toplumların entegrasyonuna dair somut mesajlar verdi; Kurtulmuş'un vurguları, Avustralya'daki Türk toplumunun hem ülke içindeki hem de uluslararası itibarını yükseltme hedefiyle örtüştü.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, MIKTA 12. PARLAMENTO BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILMAK ÜZERE BULUNDUĞU AVUSTRALYA'NIN SYDNEY KENTİNDE AVUSTRALYA ULUSLARARASI MAARİF OKULU GELİBOLU KAMPÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ.