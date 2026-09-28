Şiddetli yağmur Sakarya'yı felç etti: Ferizli OSB yolu göle döndü, evler su altında

Sağanak sonrası kent genelinde etkiler:

Sakarya'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırarak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü eşliğinde devam eden yağış, cadde ve sokaklarda yoğun su birikintilerine neden oldu ve birçok bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ana arterler trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar ve esnaf biriken suyun ev ve iş yerlerine girmesini önlemeye çalıştı.

Ferizli OSB'de yol ve araç hasarları:

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ana yol, kuvvetli yağışın ardından adeta göle döndü. Yolda biriken su nedeniyle bir otomobil tamamen suya gömüldü ve bölge trafiğe kapatıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarıyla güvenlik önlemleri alındı, sürücülere alternatif güzergahlar önerildi.

Bölgede oluşan su birikintileri, iş yerleri ve servis akışını da etkileyerek bölge üretim ve lojistik faaliyetlerinde güçlükler yarattı.

Erenler'de evleri su basan mahalle sakinlerinin müdahalesi:

Erenler ilçesindeki Yavuz Selim Caddesi ve bağlantı sokaklarında biriken sular birçok evi etkiledi. Evlerin içine giren su nedeniyle vatandaşlar kendi imkanlarıyla kovalar, paspas ve çeşitli araç-gereçle tahliye çalışması yürüttü. Bölgeden gelen bilgiye göre birden fazla evde maddi hasar meydana geldi.

SASKİ ekipleri ve mahalle sakinleri koordineli biçimde alan temizliği ve su tahliyesi için çalıştı. Özellikle bodrum katları ve zemin katlarda su baskınına karşı önlem alınması gerektiği vurgulandı.

Büyükşehir koordinasyonu ve sahadaki ekipler:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) 'Acil' koduyla toplanarak anlık durum değerlendirmesi yaptı. Yapılan açıklamada yağışın son 10 yılda görülmemiş yoğunlukta olduğu, metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, ekiplerin yağışın başladığı andan itibaren sahada olduğunu ifade etti. Bayhan, 225 araç ve 560 personelle şehrin dört bir yanında müdahale yürütüldüğünü, gece boyunca nöbet tutulduğunu ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

AKOM üzerinden gelen ihbarlar anlık takip edilirken, Fen İşleri, Yol Bakım, İtfaiye, Zabıta, Ulaşım ve SASKİ ekiplerinin sahadaki çalışmaları koordineli şekilde yürütüldü. Toplantıda ilçeler bazında durum değerlendirmesi yapılmış, su baskınları, taşkınlar ve ulaşım aksaklıklarına karşı önlemler ele alınmıştır.

Yetkililer, vatandaşlardan sel ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durmalarını, gerekli olmadıkça araç kullanmamalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını istedi. Ekipler, kritik noktaların takibini sürdürerek olası yeni ihbarlara anında müdahale etmeye hazır bulunuyor.

Sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, araç suya gömüldü